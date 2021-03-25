Renault показала нові Kangoo та Express

Французька компанія Renault представила нове покоління моделі Kangoo, а також більш доступну версію Renault Express.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У сімействі комерційних моделей Renault – поповнення. Крім нового покоління Kangoo у модельній лінійці з'явиться більш доступний автомобіль на ім'я Express.

Вантажна версія Kangoo Van, будуть запропонована покупцям у декількох виконаннях

Вантажна версія Kangoo Van, будуть запропонована покупцям у декількох виконаннях. Залежно від внутрішньої конфігурації об'єм вантажного відділення складе від 3,3 до 3,9 м3. У гамі будуть варіанти з глухою перегородкою, сіткою-трансформером, з одно- та двомісними пасажирськими сидіннями. Трохи пізніше з'явиться подовжена версія, корисний об'єм якого сягатиме 4,9 м3. Автомобіль отримає найбільшу у класі зсувні бічні двері шириною 867 мм, а у якості опції буде доступний варіант без центральної стійки справа, за рахунок чого ширина отвору становитиме майже 1,5 м. Вантажопідйомність обох версій – від 540 до 740 кг.

Залежно від внутрішньої конфігурації обсягом вантажного відділення складе від 3,3 до 3,9 м3 media.groupe.renault.com

Автомобіль отримав новий сучасний дизайн з гострими гранями та прямими лініями. В аналогічному ключі виконаний інтер'єрі моделі, а центральне місце на приладовій панелі займають великий сенсорний дисплей.

Центральне місце на приладовій панелі займають великий сенсорний дисплей media.groupe.renault.com

Спочатку для Kangoo будуть запропоновані бензинові турбомотори 1.3 TCe потужністю 100 і 130 к.с., а також дизельні 1.5 Blue dCi віддачею 75 та 95 сил. Трохи пізніше до них приєднається і повністю електричний варіант з електромотором потужністю 75 кВт. Ємності батарей вистачить, щоб проїхати без зупинки понад 260 км.

Renault Express являє собою модернізований варіант Dacia/Renault Dokker media.groupe.renault.com

Renault Express Van являє собою модернізований варіант Dacia/Renault Dokker. Автомобіль також отримав зовнішність у стилі Kangoo, а також новий інтер'єр. Корисний об'єм вантажного відділення складає 3,7 м3.

Корисний об'єм вантажного відділення Renault Express Van становить 3,7 м3 media.groupe.renault.com

Express Van буде оснащуватися бензиновим мотором 1.3 TCE потужністю 102 к.с., а також турбодизелем 1.5 Blue dCi потужністю 75 або 95 л.с. У парі з ними буде працювати 6-ступінчаста "механіка".

Дизайн інтер'єру Renault Express Van media.groupe.renault.com

У європейських дилерів нові Kangoo та Express очікуються у червні. Вартість Kangoo Van у Франції стартує з 20700 євро без урахування податків.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault показала новий фірмовий логотип.