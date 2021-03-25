Renault показала новые Kangoo и Express

Французская компания Renault представила новое поколение модели Kangoo, а также более доступную версию Renault Express.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В семействе коммерческих моделей Renault – прибавление. Помимо нового поколения Kangoo в модельной линейке появится более доступный автомобиль по имени Express.

Грузовая версия Kangoo Van, будут предложена покупателям в нескольких исполнениях

Грузовая версия Kangoo Van, будут предложена покупателям в нескольких исполнениях. В зависимости от внутренней конфигурации объемом грузового отделения составит от 3,3 до 3,9 м3. В гамме будут варианты с глухой перегородкой, сеткой-трансформером, с одно- и двухместными пассажирскими сиденьями. Чуть позже появится удлиненная версия, полезный объем которого будет достигать 4,9 м3. Автомобиль получит самую большую в классе сдвижную боковую дверь шириной 867 мм, а в качестве опции будет доступен вариант без центральной стойки справа, за счет чего ширина проема будет составлять почти 1,5 м. Грузоподъемность обеих версий – от 540 до 740 кг.

В зависимости от внутренней конфигурации объемом грузового отделения составит от 3,3 до 3,9 м3 media.groupe.renault.com

Автомобиль получил новый современный дизайн с острыми гранями и прямыми линиями. В аналогичном ключе выполнен интерьере модели, а центральное место на приборной панели займет большой сенсорный дисплей.

Центральное место на приборной панели займет большой сенсорный дисплей media.groupe.renault.com

Первоначально для Kangoo будут предложены бензиновые турбомоторы 1.3 TCe мощностью 100 и 130 л.с., а также дизельные 1.5 Blue dCi отдачей 75 и 95 сил. Чуть позднее к ним присоединится и полностью электрический вариант с электромотором мощностью 75 кВт. Емкости батарей хватит, чтобы проехать без остановки свыше 260 км.

Renault Express представляет собой модернизированный вариант Dacia/Renault Dokker media.groupe.renault.com

Renault Express Van представляет собой модернизированный вариант Dacia/Renault Dokker. Автомобиль также получил внешность в стиле Kangoo, а также новый интерьер. Полезный объем грузового отделения составляет 3,7 м3.

Полезный объем грузового отделения Renault Express Van составляет 3,7 м3 media.groupe.renault.com

Express Van будет оснащаться бензиновым мотором 1.3 TCE мощностью 102 л.с., а также турбодизелем 1.5 Blue dCi мощностью 75 или 95 л.с. В паре с ними будет работать 6-ступенчатая "механика".

Дизайн интерьера Renault Express Van media.groupe.renault.com

У европейских дилеров новые Kangoo и Express ожидаются в июне. Стоимость Kangoo Van во Франции стартует с 20700 евро без учета налогов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault показала новый фирменный логотип.