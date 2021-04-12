Ford Ranger отримав лімітовані версії Stormtrak та Wolftrak

Компанія Ford представила у Європі нові лімітовані версії пікапа Ranger – Stormtrak та Wolftrak.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Ranger Stormtrak – пікап преміум класу, який пропонує виразний стиль та преміальні функції. Ranger Wolftrak – адресований поціновувачам бездоріжжя та активного стилю життя.

Створений на основі популярної серії Wildtrak, новий Ranger Stormtrak пропонує ще вищі технічні характеристики у поєднанні з удосконаленими функціями комфорту та унікальними варіантами оздоблення. Модель буде доступна у версіях Double Cab із просторим заднім сидінням та Super Cab зі збільшеним вантажним відсіком.

Усі моделі Ranger Stormtrak оснащуються топовою версією 2-літрового дизельного двигуна Ford EcoBlue з двома турбонагнітачами потужністю 213 к.с., що розвиває крутний момент у 500 Нм. Система повного привода з можливістю відключення однієї осі входить до базової комплектацію. Вона пропонує видатні всюдихідні характеристики, а 10 ступенева автоматична коробка передач забезпечує плавний рух без зайвих зусиль.

Колір Rapid Red, доступний виключно для Ranger Stormtrak, вдало поєднується з ексклюзивною червоною вставкою решітки радіатора. Світлодіодні фари та потужний захист днища забезпечують ефектний вигляд. Потужну зовнішність Ranger Stormtrak доповнюють ексклюзивні аплікації на капоті й бокових поверхнях кузова, об’ємні емблеми, а також бампер і спортивна дуга чорного кольору.

У базовій комплектації передбачені захисне покриття та перегородка вантажного відсіку, а також нова роликова шторка вантажного відсіку з електроприводом Power Roller Shutter. Вантажопідйомність моделі становить 1 т, а ще вона має можливість буксирування причепа масою до 3,5 т.

Для оббивки ексклюзивних сидінь Stormtrak використана така ж м’яка шкіра, як і в культовій моделі Ranger Raptor, а додатковими акцентами виступають вишиті логотипи Stormtrak та обтягнуті високотехнологічною тканиною панелі. Забарвлені у колір Tinted Graphite поверхні інтер’єру та червона декоративна строчка продовжують тему дизайну екстер’єру Stormtrak.

Ranger Wolftrak створений для клієнтів, яким потрібна висока прохідність на бездоріжжі. Wolftrak створений на базі версії Ranger XLT. Він оснащений дизельним двигуном 2.0 EcoBlue (170 к.с.) в поєднанні з яким на вибір пропонуються 6-ступінева МКП або 10 ступінева АКП.

Система повного привода з можливістю відключення однієї осі та функцією Shift-On-The-Fly, задній диференціал з електронним блокуванням та позашляхові шини у базовій комплектації забезпечують можливість впевненого руху вперед на складному бездоріжжі, а знижувальний ряд трансмісії у режимі повного привода додатково оптимізує ходові якості на крутих схилах і м’яких поверхнях.

Пикап имеет грузоподъемность 1 т и способен буксировать прицепы массой до 3,5 т. У базову комплектацію входить захисне покриття вантажного відсіку.

Ексклюзивно для Ranger Wolftrak доступна спортивна дуга. Вона може використовуватися для встановлення додаткового обладнання та зручної фіксації вантажів. Кольор Conquer Grey вдало поєднується з матово-чорною решіткою радіатора, захистом днища, 17-дюймовими легкосплавними дисками чорного кольору та накладками порогів. Довершенням виразного стилю вантажівки слугують забарвлені у темний колір логотипи Wolftrak.

До ексклюзивних штрихів оздоблення салону Ranger Wolftrak належать логотипи Wolftrak, панель приладів та накладки дверей матово-чорного кольору, а також всепогодні підлогові килимки. Інформаційно-навігаційна система Ford SYNC 3 з сенсорним екраном діагоналлю 8 дюймів входить до базової комплектації.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американська компанія Ford підготувала спеціальну версію свого пікапа F-150 Police Responder для поліцейських потреб.