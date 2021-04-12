Ford Ranger получил лимитированные версии Stormtrak и Wolftrak

Компания Ford представила в Европе новые лимитированные версии пикапа Ranger – Stormtrak и Wolftrak.

Об этом сообщает пресс служба производителя. Ranger Stormtrak – пикап премиум класса, который предлагает выразительный стиль и премиальные функции. Ranger Wolftrak – адресована ценителям бездорожья и активного образа жизни.

Созданный на основе популярной серии Wildtrak, новый Ranger Stormtrak предлагает еще более высокие технические характеристики в сочетании с усовершенствованными функциями комфорта и уникальными вариантами отделки. Модель будет доступна в версиях Double Cab с просторным задним сиденьем и Super Cab с увеличенным грузовым отсеком.

Все модели Ranger Stormtrak оснащаются топовой версией 2-литрового дизельного двигателя Ford EcoBlue с двумя турбонагнетателями мощностью 213 л.с. и крутящим моментом в 500 Нм. Система полного привода с возможностью отключения одной оси входит в базовую комплектацию. Она предлагает выдающиеся вездеходные характеристики, а 10 ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное движение без лишних усилий.

Цвет Rapid Red, доступный исключительно для Ranger Stormtrak, удачно сочетается с эксклюзивной красной вставкой решетки радиатора. Светодиодные фары и мощная защита днища обеспечивают эффектный вид. Мощную внешность Ranger Stormtrak дополняют эксклюзивные аппликации на капоте и боковых поверхностях кузова, объемные эмблемы, а также бампер и спортивная дуга черного цвета.

В базовой комплектации предусмотрены защитное покрытие и перегородка грузового отсека, а также новая роликовая шторка грузового отсека с электроприводом Power Roller Shutter. Грузоподъемность модели составляет 1 т, а еще она имеет возможность буксировки прицепа массой до 3,5 т.

Для обивки эксклюзивных сидений Stormtrak использована такая же мягкая кожа, как и в культовой модели Ranger Raptor, а дополнительными акцентами выступают вышитые логотипы Stormtrak и обтянутые высокотехнологичной тканью панели. Окрашенные в цвет Tinted Graphite элементы интерьера и красная декоративная строчка продолжают тему дизайна экстерьера Stormtrak.

Ranger Wolftrak создан для клиентов, которым нужна высокая проходимость на бездорожье. Wolftrak создан на базе версии Ranger XLT. Он оснащен дизельным двигателем 2.0 EcoBlue (170 л.с.) в сочетании с которым на выбор предлагаются 6-ступенчатая МКП или 10 ступенчатая АКП.

Система полного привода с возможностью отключения одной оси и функцией Shift-On-The-Fly, задний дифференциал с электронной блокировкой и внедорожные шины в базовой комплектации обеспечивают возможность уверенного движения вперед на сложном бездорожье, а понижающий ряд трансмиссии в режиме полного привода дополнительно оптимизирует ходовые качества на крутых склонах и мягких поверхностях.

Пикап имеет грузоподъемность 1 т и способен буксировать прицепы массой до 3,5 т. В базовую комплектацию входит защитное покрытие грузового отсека.

Эксклюзивно для Ranger Wolftrak доступна спортивная дуга. Она может использоваться для установки дополнительного оборудования и удобной фиксации грузов. Цвет Conquer Grey удачно сочетается с матово-черной решеткой радиатора, защитой днища, 17-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета и накладками порогов. Довершением выразительного стиля грузовика служат окрашенные в темный цвет логотипы Wolftrak.

К эксклюзивным штрихам отделки салона Ranger Wolftrak принадлежат логотипы Wolftrak, панель приборов и накладки дверей матово-черного цвета, а также всепогодные напольные коврики. Информационно-навигационная система Ford SYNC 3 с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов входит в базовую комплектацию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американская компания Ford подготовила специальную версию своего пикапа F-150 Police Responder для полицейских нужд.