Nissan показал 'прокачанный' внедорожник Patrol Nismo

Компания Nissan расширяет семейство спортивных версий Nismo. К споркупе 370Z и GT-R добавился флагманский внедорожник Patrol.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль создан к 70-летию модели Patrol.

Автомобиль оснащен атмосферным 5,6-литровым V8, который развивает 428 л.с., а крутящий момент достигает 560 Нм. В паре с ним работает автоматическая коробка передач, которая отправляет момент ко всем ведущим колесам.

Внедорожник получил агрессивный аэродинамический обвес, включающий новые бампера, боковые "юбки", массивный задний диффузор и антикрыло на крыше. В облике модели удачно сочетаются красные акценты с черным глянцем. Новые колесные диски на 4,5 кг легче, чем традиционные. Автомобиль получил собственные настройки ходовой и тормозной системы.

В богато украшенном салоне используется красно-черная цветовая схема. На сиденьях и картах дверей появились контрастные красные вставки, а черная кожа получила красную декоративную прострочку. Мультимедийная система поддерживает коммуникацию со смартфонами, имеет беспроводную зарядку и несколько портов USB-A и USB-C.

В комплектацию новинки вошли современные технологии Nissan Intelligent Mobility. В частности, автомобиль оснащен системой экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а также системами предотвращения фронтального столкновения, автоматического переключения света фар и система кругового обзора.

Nissan Patrol Nismo поступит к дилерам марки на Ближнем Востоке в апреле нынешнего года по цене от $105 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, внедорожник Ford Bronco получит широкий ассортимент аксессуаров ведущих брендов.