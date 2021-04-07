На випробуваннях нової BMW 2 Series Coupe помітили декілька різних прототипів

BMW розпочав випробування купе 2 Series (G42), і кілька прототипів були помічені в Мюнхені та його околицях у Німеччині.

На шпигунському відео можна побачити різні рівні комплектації, від менших з одним круглим наконечником вихлопу до моделі M Performance з більшою парою кутових вихлопів. У ролику помітно приблизно дев’ять різних прототипів новинки, які все ще сильно замасковані, тому зарано робити будь-які висновки про остаточний вигляд моделі. Про це повідомляє Motor1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Хоча у 2 Series тепер, здається, відсутня нова велика решітка BMW. Попри камуфляж, який приховує передній дизайн, все одно можна помітити радар для круїз-контролю. Він розташований у центрі нижньої решітки. Це змушує вважати, що решітка радіатора більш горизонтальна, ніж вертикальна, оскільки вона не розширюється донизу, як на старшому браті купе 4 Series.

Також помітною зміною в дизайні є дверні ручки, які тепер на одному рівні з кузовом, а не стирчать, як на поточній моделі. BMW, швидше за все, робить цю модифікацію не лише задля дизайну, а й для покращення потоку повітря і підвищення ефективності автомобіля. Також видно спойлер кришки багажника, зарезервований для того, що, ймовірно, буде модель M240i.

Очікується, що BMW представить наступне покоління 2 Series Coupe у наступні місяці разом із моделлю M Performance.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, майбутні BMW будуть використовувати єдину архітектуру New Class, яку розробили для використання на електромобілях. Однак, її можна також застосовувати для створення, автомобілів з класичними ДВС, гібридів та машин на водневих паливних елементах.