На испытаниях новой BMW 2 Series Coupe заметили несколько различных прототипов

BMW начал испытания купе 2 Series (G42), и несколько прототипов были замечены в Мюнхене и его окрестностях в Германии.

На шпионском видео можно увидеть разные уровни комплектации, от меньших с одним круглым наконечником выхлопа до модели M Performance с более крупной парой угловых выхлопов. В ролике заметно примерно девять различных прототипов новинки, которые все еще сильно замаскированные, поэтому рано делать какие-либо выводы об окончательном виде модели. Об этом сообщает Motor1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Хотя у 2 Series теперь, кажется, отсутствует новая большая решетка BMW. Несмотря на камуфляж, скрывающий передней дизайн, все равно можно заметить радар для круиз-контроля. Он расположен в центре нижней решетки. Это заставляет считать, что решетка радиатора более горизонтальная, чем вертикальная, поскольку она не расширяется книзу, как на старшем брате купе 4 Series.

Также заметным изменением в дизайне являются дверные ручки, которые теперь на одном уровне с кузовом, а не торчат, как на текущей модели. BMW, скорее всего, делает эту модификацию не только ради дизайна, но и для улучшения потока воздуха и повышения эффективности автомобиля. Также видно спойлер крышки багажника, который зарезервирован для того, что, вероятно, будет моделью M240i.

Ожидается, что BMW представит следующее поколение 2 Series Coupe в последующие месяцы вместе с моделью M Performance.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, будущие BMW будут использовать единую архитектуру New Class, которую разработали для использования на электромобилях. Однако, ее можно применять для создания, автомобилей с классическими ДВС, гибридов и машин на водородных топливных элементах.