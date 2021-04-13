Майже позашляховики: топ найкращих дешевих кросоверів в Україні

Кілька років тому на позашляховики почалися громадські гоніння на ґрунті шкоди для екології. Але це стосувалося переважно країн ЄС. В Україні ж позашляховики традиційно користуються повагою та любов'ю.

Головний недолік – ціна. Один із найпопулярніших автомобілів у сегменті на нашому ринку – Toyota Land Cruiser Prado – коштує понад 1,2 мільйони грн. З цієї причини Auto Oboz дібрав моделі, які виявляються набагато дешевшими.

Але відразу варто зазначити, що на бездоріжжі мало хто з нашого списку зуміє посперечатися з тією ж Toyota Prado. Проте й ціна в кілька разів нижча. Також важливо розуміти, що останнім часом зовнішність здобуває перемогу над змістом. Тому сучасним кросоверам достатньо радше мати брутальний вигляд, ніж насправді бути багатоцільовими автомобілями.

Найуніверсальніший варіант в умовах обмеженого бюджету – Renault Duster. Популярна модель часто трапляється на українських дорогах і за їх межами. А в разі вибору повнопривідної трансмісії машина здатна заїхати майже куди завгодно і навіть звідти вибратися. Ціна – від 379 100 грн, але за передньоприводне виконання. Проте навіть у такому разі Duster має вигляд досить брутальний.

Renault Duster може бути і повноприводним, але за 379 100 грн машина матиме лише передній привод Renault

Є у французів і більш доступний варіант за 355 500 грн – Renault Sandero Stepway. Цей бюджетний хетчбек компанія-виробник називає кросовером, отже, нам доведеться з цим погодитися. Водночас повний привод не може бути вибраний за жодні гроші. Утім, погодьтеся, вигляд машина машина має вельми жвавий. Збільшений дорожній просвіт, рейлінги на даху, велика кількість нефарбованого темного пластику в обвісі – Stepway змушує повірити, що здатний на все.

Renault Sandero Stepway – популярний доступний кросовер Renault

Найближчим конкурентом французького автомобіля можна назвати Kia Rio X, складання якого відбувається в Запоріжжі на заводі ЗАЗ. Незважаючи на це, ціна, можливо, видається не настільки привабливою, але 446 500 грн за базову версію – все одно не дуже багато. Тим паче, вигляд у Rio X досить брутальний. Недавній рестайлінг надав дизайну певної гостроти, а велика кількість пластикового декору змушує машину мати вигляд міцний і спроможний.

Kia Rio X складають в Україні для нашого ринку Kia

Chery Tiggo 2 – підходящий варіант для шанувальників китайського автопрому. Але базова ціна менш ніж 300 000 грн може привабити кого завгодно. Загалом Tiggo 2 більшою мірою нагадує традиційний компактний хетчбек, та завдяки високій посадці здається здатною машиною – у всякому разі, на розбитій дорозі. І без пластикового оздоблення кузова тут теж не обійшлося.

Chery Tiggo 2 – стильний міський кросовер Chery

Любителі японських машин точно оцінять Suzuki Ignis за 443 000 грн – найдешевша модель знаменитого бренду на нашому ринку. Фактично, це міський компактний хетчбек. Але квадратний силует і незаперечна зовнішня схожість зі справжнім позашляховиком Suzuki Jimny грають на користь іміджу Ignis.

Suzuki Ignis коштує 443 000 грн і вигляд має чудовий Suzuki

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв про китайські автомобілі, які здивували своєю якістю, низькими цінами та надійністю. Власники оцінили переваги цих моделей.