Почти внедорожники: топ лучших дешевых кроссоверов в Украине

Несколько лет назад на внедорожники начались общественные гонения на почве вреда для экологии. Но это касалось преимущественно стран ЕС. В Украине же внедорожники традиционно пользуются уважением и любовью.

Главный недостаток – цена. Один из наиболее популярных автомобилей в сегменте на нашем рынке – Toyota Land Cruiser Prado – стоит более 1,2 миллиона грн. По этой причине Auto Oboz подобрал модели, которые оказываются намного дешевле.

Но сразу стоить отметить, что на бездорожье немногие из нашего списка сумеют поспорить с той же Toyota Prado. Однако и цена в несколько раз ниже. Также важно понимать, что в последнее время внешность берет верх над содержанием. Поэтому современным кроссоверам достаточно скорее выглядеть брутально, чем на самом деле являться многоцелевыми автомобилями.

Самый универсальный вариант в условиях ограниченного бюджета – Renault Duster. Популярная модель часто встречается на украинских дорогах и за их пределами. А в случае выбора полноприводной трансмиссии машина способна заехать почти куда угодно и даже оттуда выбраться. Цена – от 379 100 грн, но за переднеприводное исполнение. Однако даже в этом случае Duster выглядит довольно брутально.

Renault Duster может быть и полноприводным, но за 379 100 грн машина будет с передним приводом Renault

Есть у французов и более доступный вариант за 355 500 грн – Renault Sandero Stepway. Этот бюджетный хэтчбек компания-производитель называет кроссовером, значит, нам придется с этим согласиться. При этом полный привод невозможно выбрать ни за какие деньги. Тем не менее, согласитесь, выглядит машина очень бойко. Увеличенный дорожный просвет, рейлинги на крыше, большое количество неокрашенного темного пластика в обвесе – Stepway заставляет поверить, что способен на все.

Renault Sandero Stepway – популярный доступный кроссовер Renault

Ближайшим конкурентом французского автомобиля можно назвать Kia Rio X, сборку которого производят в Запорожье на заводе ЗАЗ. Несмотря на это, цена, возможно, кажется не настолько привлекательной, но 446 500 грн за базовую версию – все равно не слишком много. Тем более, выглядит Rio X довольно брутально. Недавний рестайлинг придал дизайну определенной остроты, а большое количество пластикового декора заставляет машину выглядеть крепкой и способной.

Kia Rio X собирают в Украине для нашего рынка Kia

Chery Tiggo 2 – подходящий вариант для поклонников китайского автопрома. Но базовая цена менее 300 000 грн может привлечь кого угодно. В целом Tiggo 2 в большей степени напоминает традиционный компактный хэтчбек, но благодаря высокой посадке кажется способной машиной – во всяком случае, на разбитой дороге. И без пластиковой отделки кузова здесь тоже не обошлось.

Chery Tiggo 2 – стильный городской кроссовер Chery

Любители японских машин точно оценят Suzuki Ignis за 443 000 грн – самая дешевая модель знаменитого бренда на нашем рынке. Фактически, это городской компактный хэтчбек. Но квадратный силуэт и неоспоримое внешнее сходство с настоящим внедорожником Suzuki Jimny играют на пользу имиджу Ignis.

Suzuki Ignis стоит 443 000 грн и выглядит отлично Suzuki

Напомним, OBOZREVATEL сообщал о китайских автомобилях, которые удивили своим качеством, низкими ценами и надежностью. Владельцы оценили эти модели по достоинству.