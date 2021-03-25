Компанія Helm показала рестомод класичного E-type

Британська компанія Helm Motorcars із містечка Хеджерле, що у Бакингемшире, презентувала проєкт рестомода на основі класичного купе Jaguar E-type.

Про це повідомляє сайт виробника. Jaguar E-type вважається багатьма одним із найкрасивіших автомобілів у світі й давно вже перейшов у розряд колекційних.

Понад десять років свого життя Чедін Баттік (Сhedeen Battick) присвятив себе пошуку найкращих зразків цих автомобілів у Європі та Великобританії. Заснована ним компанія Helm Motorcars покликана ще раз вдихнути життя в те, що Енцо Феррарі назвав "найкрасивішим автомобілем із коли-небудь створених".

Helm Motorcars має намір об'єднати сучасні технології з неперевершеним дизайном для виробництва 20 ексклюзивних автомобілів Helm Jaguar E-Type 1-ї серії. Кожен автомобіль буде виготовлений індивідуально з урахуванням побажань замовників.

Кузов та більшість деталей автомобіля будуть піддані реставрації, але технічно і за своїм оснащенням це буде вже більш сучасний автомобіль. Зокрема, він буде оснащуватися допрацьованим 3,8-літровим атмосферним мотором Jaguar потужністю 300 к.с., а також спеціально розробленою 5-ступеневою "механікою".

У списку опцій – електропідсилювач керма, кондиціонер, аудіосистема з Bluetooth, підігрів лобового скла, світлодіодне підсвічування, а також виконане вручну оздоблення інтер'єру з напіванілінової шкіри та телячої замші. Також покупці отримають комплект багажних сумок, виготовлених вручну і які ідеально підходять за розміром до багажника купе.

"Я хотів створити E-type таким, яким, на мій погляд, він повинен бути, водночас зберігши його історичне коріння, але без вінілового інтер'єру та проблем з карбюраторами, – коментує Чедін Баттік. Ми поєднуємо британську майстерність з найкращими стандартами сучасної автомобільної техніки, вселяючи почуття любові, турботи та уваги до деталей у кожному елементі".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британська компанія Jaguar відзначила 60-річчя одного з найкрасивіших автомобілів в історії світового автопрому випуском спеціальної серії з 12 колекційних екземплярів E-type.