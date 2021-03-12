Легендарный Jaguar E-type отметит свое 60-летие

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Легендарный Jaguar E-type отметит свое 60-летие

Британская компания Jaguar отметила 60-летие одного из самых красивых автомобилей в истории мирового автопрома выпуском специальной серии из 12 коллекционных экземпляров E-type.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дебют модели состоялась 15 марта 1961 года на Женевском автошоу. В декабре прошлого года компания анонсировала выпуск лимитированной серии E-type для коллекционеров, а также "юбилейной" версии современного Jaguar F-type.

Подразделение Jaguar Classic провела реставрацию 6 купе и 6 родстеров E-type в соответствии с оригинальными образцами моделей, презентованных 60 лет назад

Подразделение Jaguar Classic провела реставрацию 6 купе и 6 родстеров E-type в соответствии с оригинальными образцами моделей, презентованных 60 лет назад. Коллекционная серия получила название E-type 60 Collection.

Коллекционная серия получила название E-type 60 Collection.

Купе окрашены в уникальный оттенок серого цвета Flat Out Grey, а салон отделан черной кожей. Родстеры получат зеленую окраску кузова в цвет Drop Everything Green, а в отделке интерьера использована зелена кожа. Все автомобили получили памятные эмблемы E-type 60, которыми украшены логотип, крышка заправочной горловины и тахометр.

Купе окрашены в уникальный оттенок серого цвета Flat Out Grey, а салон отделан черной кожей
Родстеры получат зеленую окраску кузова в цвет Drop Everything Green, а в отделке интерьера использована зелена кожа

Особой "фишкой" моделей станет декоративная металлическая пластина на центральном тоннеле каждого юбилейного экземпляра. На ней выгравирован маршрут Ковентри-Женева и цитаты сэра Уильяма Лайонса, основателя компании Jaguar, связанные с мировой премьерой этих машин. У купе на ней значится "I thought you’d never get here" ("Я думал ты никогда сюда не доберешься"), которую Лайонс сказал PR-менеджеру компании Бобу Берри, который пригнал купе на выставку за несколько минут до премьеры.

Особой "фишкой" моделей станет декоративная металлическая пластина на центральном тоннеле каждого юбилейного экземпляра

На родстерах выгравирована фраза "Drop everything and bring the open top E-type over" ("Бросай все и вези сюда открытый E-type"). Такой приказ Лайонса получил тест-пилот компании Норман Девис в день открытия выставки, когда стало ясно, что на стенде нужен второй автомобиль. Родстер пригнали из Ковентри той же ночью. На изготовление каждой пластины потребовала 100 часов ручной работы.

Все E-type 60 Collection будут оснащены 3,8-литровой 265-сильной рядной "шестеркой" Jaguar XK, которая работает в паре с новой полностью синхронизированной 5-ступенчатой "механикой".

Все E-type 60 Collection будут оснащены 3,8-литровой 265-сильной рядной "шестеркой" Jaguar XK

Из "современных" элементов для новинки предусмотрена информационно-развлекательная система Jaguar Classic Infotainment System со спутниковой навигацией и поддержкой Bluetooth, стальная выхлопная система, электронное зажигание и новый алюминиевый радиатор.

Автомобили получат новую полностью синхронизированную 5-ступенчатую "механику"

Летом будущего года покупатели со своими спутниками смогут принять участие в уникальном пробеге из Ковентри в Женеву на своих E-type 60 Collection, чтобы ощутить эмоции, которые испытывали Боб Берри и Норман Девис.

Все автомобили получили памятные эмблемы E-type 60

Счастливыми обладателями купе и кабриолетов юбилейной серии станут всего шесть покупателей, так как машины продаются парами. Стоимость комплекта официально не сообщается, но предположительно он обойдется в 650 тысяч фунтов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar возродит гоночную модель 50-х годов.

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