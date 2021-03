Легендарный Jaguar E-type отметит свое 60-летие

Британская компания Jaguar отметила 60-летие одного из самых красивых автомобилей в истории мирового автопрома выпуском специальной серии из 12 коллекционных экземпляров E-type.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дебют модели состоялась 15 марта 1961 года на Женевском автошоу. В декабре прошлого года компания анонсировала выпуск лимитированной серии E-type для коллекционеров, а также "юбилейной" версии современного Jaguar F-type.

Подразделение Jaguar Classic провела реставрацию 6 купе и 6 родстеров E-type в соответствии с оригинальными образцами моделей, презентованных 60 лет назад. Коллекционная серия получила название E-type 60 Collection.

Купе окрашены в уникальный оттенок серого цвета Flat Out Grey, а салон отделан черной кожей. Родстеры получат зеленую окраску кузова в цвет Drop Everything Green, а в отделке интерьера использована зелена кожа. Все автомобили получили памятные эмблемы E-type 60, которыми украшены логотип, крышка заправочной горловины и тахометр.

Особой "фишкой" моделей станет декоративная металлическая пластина на центральном тоннеле каждого юбилейного экземпляра. На ней выгравирован маршрут Ковентри-Женева и цитаты сэра Уильяма Лайонса, основателя компании Jaguar, связанные с мировой премьерой этих машин. У купе на ней значится "I thought you’d never get here" ("Я думал ты никогда сюда не доберешься"), которую Лайонс сказал PR-менеджеру компании Бобу Берри, который пригнал купе на выставку за несколько минут до премьеры.

На родстерах выгравирована фраза "Drop everything and bring the open top E-type over" ("Бросай все и вези сюда открытый E-type"). Такой приказ Лайонса получил тест-пилот компании Норман Девис в день открытия выставки, когда стало ясно, что на стенде нужен второй автомобиль. Родстер пригнали из Ковентри той же ночью. На изготовление каждой пластины потребовала 100 часов ручной работы.

Все E-type 60 Collection будут оснащены 3,8-литровой 265-сильной рядной "шестеркой" Jaguar XK, которая работает в паре с новой полностью синхронизированной 5-ступенчатой "механикой".

Из "современных" элементов для новинки предусмотрена информационно-развлекательная система Jaguar Classic Infotainment System со спутниковой навигацией и поддержкой Bluetooth, стальная выхлопная система, электронное зажигание и новый алюминиевый радиатор.

Летом будущего года покупатели со своими спутниками смогут принять участие в уникальном пробеге из Ковентри в Женеву на своих E-type 60 Collection, чтобы ощутить эмоции, которые испытывали Боб Берри и Норман Девис.

Счастливыми обладателями купе и кабриолетов юбилейной серии станут всего шесть покупателей, так как машины продаются парами. Стоимость комплекта официально не сообщается, но предположительно он обойдется в 650 тысяч фунтов.

