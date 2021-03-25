Компания Helm показал рестомод классического E-type

Британская компания Helm Motorcars из городка Хеджерле, что в Бакингемшире, представила проект рестомода на основе классического купе Jaguar E-type.

Об этом сообщает сайт производителя. Jaguar E-type считается многими одним из самых красивых автомобилей в мире и давно уже перешел в разряд коллекционных.

Более десяти лет своей жизни Чедин Баттик (Сhedeen Battick) посвятил себя поиску лучших образцов этих автомобилей в Европе и Великобритании. Основанная им компания Helm Motorcars призвана еще раз вдохнуть жизнь в то, что Энцо Феррари назвал "самым красивым автомобилем из когда-либо созданных".

Helm Motorcars намерена объединить современные технологии с непревзойденным дизайном для производства 20 эксклюзивных автомобилей Helm Jaguar E-Type 1-й серии. Каждый автомобиль будет изготовлен индивидуально с учетом пожеланий заказчиков.

Кузов и большинство деталей автомобиля будут подвергнуты реставрации, но технически и по своему оснащению это будет уже более современный автомобиль. В частности, он будет оснащаться доработанным 3,8-литровым атмосферным мотором Jaguar мощностью 300 л.с., а также специально разработанной 5-ступенчатой "механикой".

В списке опций – электроусилитель руля, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, подогрев лобового стекла, светодиодная подсветка, а также выполненная вручную отделка интерьера из полуанилиновой кожи и телячьей замши. Также покупатели получат комплект багажных сумок, изготовленных вручную и идеально подходящих по размеру к багажнику купе.

"Я хотел создать E-type таким, каким, на мой взгляд он должен быть, при этом сохранив его исторические корни, но без винилового интерьера и проблем с карбюраторами, – комментирует Чедин Баттик. Мы сочетаем британское мастерство с лучшими стандартами современной автомобильной техники, внушая чувство любви, заботы и внимания к деталям в каждом элементе".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания Jaguar отметила 60-летие одного из самых красивых автомобилей в истории мирового автопрома выпуском специальной серии из 12 коллекционных экземпляров E-type.