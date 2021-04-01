Кевін Харт придбав рестомод Corvette за $825 тисяч

Відомий голлівудський комедійний актор Кевін Харт придбав на аукціоні Barrett-Jackson рестомод Corvette за значну суму в 825 тисяч доларів.

Про це повідомляє сайт аукціону. Автомобіль створений на основі першого покоління моделі Chevrolet Corvette 1959 року.

Після реставрації автомобіль зазнав серйозної модернізації. В першу чергу під капотом зайняв своє місце сучасний 6,2-літровий двигун GM LT1 V8. Він розвиває потужність 460 к.с. і працює у парі з автоматичною трансмісією.

Також автомобіль отримав нову незалежну передню підвіску Art Morrison C7 з регульованими стійками Strange. Від Corvette C7 моделі дісталася більш ефективна гальмівна система з 6-поршневими супортами спереду. Спеціально для проекту були виготовлені унікальні 14-дюймові колісні диски EVOD з центральними кріпленнями, "взуті" у спортивні шини Nitto з білими фліпперамі. Також машина отримала нову рульову систему з підсилювачем.

У багато оздобленому світлою шкірою салоні з'явилася музична система JL Amplifier, Bluetooth, цифрові прилади Dakota Digital, а також світлодіодне підсвічування. Після модернізації автомобіль пройшов обкатку, а на його одометрі всього 150 миль (241 км).

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