Редкий BMW Джея Кея выставили на торги

Спортивный седан BMW 3.0 CSL 1973 года, принадлежавший фронтмену британской группы Jamiroquai, выставили на торги.

Об этом сообщает Silverstone Auctions. Последние 13 лет автомобиль находился в коллекции известного музыканта и большого ценителя спорткаров Джея Кея.

BMW 3.0 CSL был создан ограниченным тиражом в количестве 1265 экземпляров в рамках омологационной серии, необходимой для участия компании BMW в европейском кольцевом чемпионате ЕТСС. Из них 500 автомобилей имели правое расположение руля, а экземпляр Джея Кея имеет номер 400.

От родственных моделей CS и CSi версия 3.0 CSL отличалась облегченной конструкцией кузова, а также изготовленными из алюминия передним бампером, дверями, капотом и крышкой багажника. Все шумоизоляция для снижения веса, а обычные стекла заменили оргстеклом Perspex. В результате подобной модернизации вес по сравнению с серийными BMW 3.0 удалось снизить на 136 кг.

Автомобиль оснащен атмосферным 3,2-литровым 6-цилиндровым мотором, который развивает мощность 203 л.с., а крутящий момент достигает 286 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая "механика".

Салон имеет комбинированную отделку из черной кожи с тканевыми вставками, а развлекать водителя и его спутников призвана аудиосистема Clarion.

Джей Кей приобрел автомобиль в 2008 году и был шестым владельцем машины. В 2010 году она прошла реставрацию и получила свой нынешний серебристый цвет. Автомобиль находится в очень хорошем состоянии, а на его одометре – 13100 миль (21 078 км). Стоимость оценивается в диапазоне $137-205 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, несколько лет назад Джей Кей, известный своей коллекцией спорткаров, решил расстаться с компактным купе BMW 1 Series M Coupe.