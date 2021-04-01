Кевин Харт приобрел рестомод Corvette за $825 тысяч

Известный голливудский комедийный актер Кевин Харт приобрел на аукционе Barrett-Jackson рестомод Corvette за внушительную сумму в 825 тысяч долларов.

Об этом сообщает сайт аукциона. Автомобиль создан на основе первого поколения модели Chevrolet Corvette 1959 года.

После реставрации автомобиль подвергся серьезной модернизации. В первую очередь под капотом занял свое место современный 6,2-литровый двигатель GM LT1 V8. Он развивает мощность 460 л.с. и работает в паре с автоматической трансмиссией.

Также автомобиль получил новую независимую переднюю подвеску Art Morrison C7 с регулируемыми стойками Strange. От Corvette C7 модели досталась более эффективная тормозная система с 6-поршневыми суппортами спереди. Специально для проекта были изготовлены уникальные 14-дюймовые колесные диски EVOD с центральными креплениями, "обутые" в спортивные шины Nitto с белыми флипперами. Также машина получила новую рулевую систему с усилителем.

В богато отделанном светлой кожей салоне появилась музыкальная система JL Amplifier, Bluetooth, цифровые приборы Dakota Digital, а также светодиодная подсветка. После модернизации автомобиль прошел обкатку и на его одометре всего 150 миль (241 км).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, редкий BMW Джея Кея выставили на торги. BMW 3.0 CSL был создан ограниченным тиражом в количестве 1265 экземпляров в рамках омологационной серии, необходимой для участия компании BMW в европейском кольцевом чемпионате ЕТСС. Из них 500 автомобилей имели правое расположение руля, а экземпляр Джея Кея имеет номер 400.