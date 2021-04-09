Hyundai поділився новими подробицями про Kona N

Компанія Hyndai продовжує ділитися інформацією про новий "зарядженому" кросовері Kona N. На цей раз стали відомі деталі про технічні особливості новинки.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Кросовер Kona N стане ще одним доповненням до сімейства Hyundai N. Автомобіль має в своєму арсеналі 280-сильний турбований мотор 2.0 T GDI зі збільшеним крутним моментом.

Головна інновація – використання на кросовері 8-ступінчастою роботизованою коробки передач N DCT з подвійним зчепленням мокрого типу.

N DCT – це вдосконалена версія коробки передач 8DCT власної розробки компанії. З урахуванням передачі більшого моменту, її зусиллі і допрацювали. У поєднанні з 2-літровим двигуном T-GDI і за рахунок застосування унікальних передавальних чисел, вона забезпечує максимальну продуктивність. Блок управління трансмісією відкалібрований для N, що гарантує більш швидке переключення передач і надає можливість використання ряду ексклюзивних функцій.

Нагадаємо, що першою N DCT отримав спортивний хетчбек Veloster N, а трохи пізніше його встановили на хетчбек i30 N.

На відміну від КП з сухим зчепленням, DCT мокрого типу використовує два електричних масляних насоса, щоб зменшити тертя між рухомими частинами і поліпшити охолодження зчеплення. Це дозволяє передавати через коробку передач більший крутний момент.

Для коробки передач Hyundai Kona N передбачено три режими роботи: стандартний N Power Shift, трековий N Track Sense Shift та екстремальний N Grin Shift. Крім того, у новинки є п'ять їздових режимів електроніки – Normal, Eco, Sport, N і Custom, який водій налаштовує "під себе". Також автомобіль забезпечили системою launch control, яка дозволить стартувати з місця з максимальним прискоренням.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Hyundai готується до презентації пікапа Santa Cruz.