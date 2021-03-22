Ford Fusion превратится в гибридный кроссовер

Семейный седан Ford Fusion возродится в форме кроссовера с гибридной силовой установкой. Некогда популярное авто остро нуждается в обновлении.

Ford Fusion, или Mondeo, как его знают в Европе, некоторое время был вершиной семейных моделей среднего класса. Какое-то время этот седан был самой популярным предложением для семей от Ford, но со временем внедорожники переманили на себя внимание и у Fusion значительно упали продажи. Об этом сообщает сайт Carmaganize.

Это заставило компанию отменить продажи Fusion в Америке, чтобы она могла сосредоточить все производственные усилия на строительстве внедорожников, которые хотели заказчики. Теперь Ford готов выпустить на рынок переработанный седан Ford Fusion, который будет похож на внедорожник. По данным издания, мы сможем увидеть новый Fusion/Mondeo в конце 2021 года.

Новинка будет отличаться гибридной трансмиссией, большим клиренсом и полноприводной системой. Такое оснащение должно позволить автомобилю конкурировать с другими представителями SUV, а гибридная установка должна привлечь клиентов, которые ищут доступный автомобиль на долгий период.

Ожидается, что модель получит 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель в паре с электрическим двигателем общей мощностью 220 лошадиных сил. Это также должно привлечь внимание семей, ищущих эффективное транспортное средство, которое не будет медленным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford готовит обновление хэтчбека Fiesta. Это еще один когда-то доминирующий лидер в своем классе, которому требуется обновление.