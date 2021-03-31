Ford Bronco отримає широкий асортимент аксесуарів провідних брендів

Компанія Ford підписала угоду на розробку та виробництво аксесуарів для нового позашляховика Bronco з відомими компаніями ARB 4x4 Accessories, RTR Vehicles та 4 Wheel Parts.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новітнє сімейство позашляховиків Ford Bronco, представлене у минулому році, викликала величезний ажіотаж у співтоваристві шанувальників off-road. Природно, що новинку оцінили й виробники аксесуарів для тюнінга.

У підсумку, компанія Ford підписала партнерські угоди на розробку та створення аксесуарів для Bronco з відомими компаніями ARB 4x4 Accessories, RTR Vehicles та 4 Wheel Parts. Першими результатами спільної роботи стали декілька всюдиходів, доопрацьованих з використанням продукції майстрів тюнінгу.

Custom Bronco від RTR Vehicles

За основу компанія RTR взяла 4-дверну модифікацію Bronco Badlands. Для моделі підготували новий задній бампери, комплект бічних захисних панелей-слайдерів, облицювання радіатора з додатковою світлотехнікою, 35-дюймові шини Nitto Ridge Grappler та фірмові колісні диски RTR Tech-6.

На даху встановили комплект Project X з 5 потужних прожекторних фар. Крім того, автомобіль прикрасили аплікаціями RTR, а у багажнику розмістили холодильник Type S Blizzard Box.

Custom Bronco від ARB 4x4 Accessories

Австралійська ARB рекомендацій не потребує. Продукцію компанії добре знають любителі off-road в усьому світі.

Для моделі Bronco виробник підготували цілий ряд аксесуарів, включаючи нові бампери, потужні бічні панелі-слайдери та посилений корпус диференціала. Крім того, автомобіль отримав компресор, домкрат та холодильник.

Custom Bronco від 4 Wheel Parts

Bronco Black Diamond від 4 Wheel Parts отримав новий модульний передній бампер, захист двигуна, лебідку Warn, посилені елементи підвіски, багажник на даху та додаткову світлотехніку.

Любителі проводити відпустку на природі зможуть скористатися наметом та тентом Smittybilt, похідним спорядженням та холодильником. Автомобіль забезпечили 37-дюймової внедорожной гумою BFGoodrich та фірмовими 17-дюймовими дисками Method.

Дво- та чотиридверні версії Ford Bronco з'являться у дилерів марки влітку цього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ford презентував саму розкішну версію Explorer. Головна особливість автомобіля у багатому інтер'єрі, обробленому шкірою, натуральним деревом та логотипами Running W.