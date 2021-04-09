BYD представив батарею для електричних авто, ресурс якої 1 млн км

Китайська компанія BYD презентувала свою нову акумуляторну батарею Blade Battery, ресурс якої 1 мільйон кілометрів.

Ця батарея дебютувала у Китаї на моделі BYD Han. Вона отримала покращену доступність (через відсутність модулів), довговічність (очікується 3000 циклів зарядки), гідну швидкість заряджання (30-80% за 30 хвилин) та великий рівень безпеки. Про це повідомляє сайт insideEVs.

Особливості акумулятора у тому, що він дешевший, малий розміром та у його збірці почали використовувати більш тонкі та довгі комірки. Він також отримав на 50% збільшену щільність енергії у порівняні зі звичайними батареями.

BYD розповідає, що в тесті на пошкодження батареї температура її поверхні досягла надзвичайно низьких 30-60 градусів Цельсія, не випускаючи при цьому ні диму, ні вогню. А випробування в печі на 300 градусів і на 260% перенавантаження не призвели до пожежі чи вибуху. Такі результати, зазвичай, недоступні у більшості інших літій-іонних батарей, таких як найпопулярніші NCM, NCA.

Батареї виробляються на підприємстві в Чунцині, Китай, в яке BYD вклав 1,3 млрд євро. Зазначається, якщо Blade Battery почнуть встановлювати в електробуси, це може знизити їх вартість.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, виробникам автомобілів знадобиться щонайменше сім років, щоб вони могли самостійно випускати батареї.