Автовиробникам потрібно щонайменше сім років для початку самостійного випуску батарей

Виробникам автомобілів знадобиться щонайменше сім років, щоб вони могли самостійно випускати батареї. Дефіцит останніх змусив гігантів авто-індустрії створювати власні акумулятори.

Через зріст впливу компаній-виробників батарей, який спричинив дефіцит акумуляторів, автовиробники вирішили взяти під контроль ринок. 15 березня Volkswagen оголосив, що замість акумуляторних батарей буде виробляти уніфіковані акумулятори і вкладати їх у 80 відсотків усіх електромобілів, які буде виробляти до 2030 року. Про це повідомляє сайт BusinessKorea.

Tesla також оголосила в 2020 році, що вироблятиме батареї самостійно протягом трьох-чотирьох років. Hyundai Motor також розглядає можливість самостійного випуску акумуляторів. З цією метою вони зміцнюють свою науково-дослідну організацію. Японська Toyota також розробляє акумулятори з метою їх комерціалізації в 2025 році.

Саме ціни на акумулятори спонукали автовиробників створювати внутрішнє виробництво батарей. В даний час на акумулятори припадає понад 40 відсотків вартості електромобілів. Таким чином, лише, коли вони знизять ціни на акумулятори, вони зможуть отримати перевагу над іншими компаніями на ринку електромобілів та виграти цінову конкуренцію з автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння.

Зокрема, якщо вони зможуть виробляти батареї самостійно за нижчою ціною, ніж зараз, вони зможуть тиснути на компанії, що займаються акумулятори, щоб знизити ціни на батареї.

Крім того, виробникам автомобілів потрібно зменшити залежність від виробників акумуляторів. За даними SNE Research, очікується, що в 2025 році попит на акумулятори збільшиться через бурхливий ріст ринку електромобілів, але очікується, що поставки акумуляторів не досягатимуть потрібного рівня.

Оскільки автовиробники починають рухатися до внутрішнього виробництва акумуляторів, від виробників акумуляторів вони зможуть забрати назад лідерство в електроіндустрії. Однак деякі експерти стверджують, що між автовиробниками та виробниками акумуляторів все ще існує великий розрив у технологіях, тому останні ще мають вплив на індустрію. Інсайдери галузі прогнозують, що автовиробникам знадобиться щонайменше сім років, щоб вони могли самостійно виробляти батареї.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen запропонує цілий ряд продуктів, які дозволять заряджати будинки від їх електромобілів. Серед них домашня система накопичення енергії та мобільний зарядний пристрій для електрокарів, який не підключений до мережі.