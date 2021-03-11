Bentley предложила новую модель всего за $551

Британская компания Bentley решила приобщать к миру роскоши и комфорта с малых лет и предлагает стать владельцем первого Bentley всего за $551. А рекламное фото убедит в том, что ни о каком расизме в Крю и речи быть не может.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По мнению создателей новой модели Bentley, родители часто не предполагают, что даже самые практичные предметы могут быть стильными и элегантными. На примере детского трехколесного велосипеда дизайнеры компании доказывают справедливость этого тезиса.

Bentley Trike сочетает в себе элегантность с функциональностью и комфорт с безопасностью. Заказать трицикл можно в любом из богатой палитры цветов, предлагаемых для автомобилей марки, а стильные колесные диски напоминают о лучших творениях современных мастеров из Крю.

Дети возрастом от годика могут просто сидеть в удобном кресле и получать удовольствие от прогулки, а родители будут катить трицикл по дорожке, упиваясь собственной значимостью и солидным достатком.

Кресло маленького нувориша можно расположить как спинкой вперед, так и в более привычном положении одним нажатием кнопки-фиксатора. По мере роста любимого чада, площадки для ног можно регулировать, а со временем совсем снять, чтобы дитя смогло самостоятельно передвигаться на трицикле, вращая переднее колесо с помощью педалей.

Трицикл богато декорирован фирменной символикой, чтобы окружающие в полной мере могли проникнуться уважением к водителю этого транспортного средства. Буква "B" украшает центральные части задних колесных дисков, а также переднюю вилку трицикла, а крупная надпись "BENTLEY" нанесена на раму с обоих сторон.

Как и подобает настоящему премиальному транспортному средству, трицикл можно персонализировать с учетом индивидуальных предпочтений владельца. Для этого помимо разнообразных цветов рамы можно заказать контрастную прострочку сидения. По мере роста драйвера и его опыта управления, с трицикла можно будет снять большую часть деталей, включая спинку кресла, системы безопасности, тент и ручку управления для второго пилота, превратив Bentley Trike в настоящий гоночный болид в духе суперкаров Bentley 30-х годов.

Приобрести Bentley Trike можно в разделе The Bentley Collection на фирменном сайте компании или у официальных дилеров бренда. Право обладать эксклюзивным трициклом обойдется в 395 фунтов ($551).

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