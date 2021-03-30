Mini презентувала електричний хетчбек Pacesetter inspired by JCW

Компанія Mini презентувала спеціальну електричну модель Pacesetter inspired by JCW, яка очолить пелотон болідів Формули-Е.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль безпеки виконано у найкращих традиціях бренда JCW фахівцями підрозділу BMW Motorsport.

У порівнянні зі звичайним електричним хетчбеком новинка стала легшою на 130 кг, і тепер її маса становить 1230 кг. У машині немає заднього ряду крісел, а замість них встановлено каркас безпеки. Також автомобіль отримав додаткову світлотехніку та сигнальні вогні на даху.

У рух Pacesetter inspired by JCW приводить електромотор потужністю 135 кВт (184 к.с.), а крутний момент у 280 Нм доступний безпосередньо зі старту. На розгін від 0 до 100 км/год електромобілю потрібно 6,7 секунди, що на 0,6 с менше, ніж у базової моделі.

Автомобіль отримав власну спортивну підвіску зі спеціальними регульованими амортизаторами і більш жорсткими стабілізаторами. Колія розширена на 10 мм. Від модифікації John Cooper Works GP новинка успадкувала 4-поршневі гальмівні механізми, а стильні ковані 18-дюймові диски взули у гуму Michelin Pilot Sport розмірністю 245/40. Цікаво, що на болідах Формули-Е на передніх колесах встановлюються аналогічні шини.

Mini Electric Pacesetter inspired by JCW дебютує на третьому етапі чемпіонату FIA Formula-E 10 квітня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW М презентувала машини безпеки для MotoGP. Найбільшою несподіванкою стала поява у команді безпеки першого мотоцикла, створеного підрозділом М.