BMW М представила машины безопасности для MotoGP

В преддверии нового чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP World Championship, который стартует 28 марта в Катаре, подразделение BMW M представило свои машины безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самой большой неожиданностью стало появление в команде безопасности первого мотоцикла, созданного подразделением М.

Подразделение BMW M является официальным партнером чемпионата MotoGP с 1999 года и поставляет для соревнований свои лучшие болиды. В этом году, впервые за всю историю партнерских отношений, помимо спорткаров на трассу выйдет спортбайк безопасности BMW M 1000 RR. Кроме того, впервые BMW M презентует сразу три новых автомобиля – M3, M4 и M5 CS.

В нынешнем сезоне команда машин безопасности будет дополнена на первом европейском этапе чемпионата, который состоится 18 апреля в Португалии. На этом этапе зрители смогут увидеть такие модели, как M8 Competition Coupe Safety Car, M8 Competition Gran Coupe Safety Car, X5 M Medical Car и еще один мотоцикл M 1000 RR Safety Bike.

Новые версии отличаются от обычных моделей специальной ливреей, набором специальных световых приборов и дополнительным оборудованием. В частности, на крыше установлены светодиодные балки, спереди установлены "стробоскопы", кроме того, авто имеет фиксаторы капота и систему для экстренного отключения электроэнергии. Задние кресла из M4 Competition Coupe Safety Car были удалены, установлены каркас безопасности и 4-точечные ремни безопасности. M3 и M4 Safety Cars получили модернизированную выхлопную систему.

Еще одной инновацией нынешнего сезона для машин BMW M станет уникальная окраска, которая будет аналогична используемой на серийных моделях подразделения. Так, например, M3 Competition Sedan Safety Car окрашен в цвет Frozen Grey Dark Metallic, M4 Competition Coupe Safety Car – в São Paulo Yellow, а BMW M5 CS Safety Car – в Frozen Deep Green Metallic. И лишь мотоцикл M 1000 RR Safety Bike получит традиционную белую окраску со знаменитым триколором M.

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