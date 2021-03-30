Mini представила электрический хэтчбек Pacesetter inspired by JCW

Компания Mini представила специальную электрическую модель Pacesetter inspired by JCW, которая возглавит пелотон болидов Формулы-Е.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль безопасности выполнен в лучших традициях бренда JCW специалистами подразделения BMW Motorsport.

По сравнению с обычным электрическим хэтчбеком новинка стала легче на 130 кг и теперь ее масса составляет 1230 кг. В машине нет заднего ряда кресел, а вместо них установлен каркас безопасности. Также автомобиль получил дополнительную светотехнику и сигнальные огни на крыше.

В движение Pacesetter inspired by JCW приводит электромотор мощностью 135 кВт (184 л.с.), а крутящий момент в 280 Нм доступен непосредственно со старта. На разгон от 0 до 100 км/ч электромобилю требуется 6,7 секунды, что на 0,6 с меньше, чем у базовой модели.

Автомобиль получил собственную спортивную подвеску со специальными регулируемыми амортизаторами и более жесткими стабилизаторами. Колея расширена на 10 мм. От модификации John Cooper Works GP новинка унаследовала 4-поршневые тормозные механизмы, а стильные кованные 18-дюймовые диски обули в резину Michelin Pilot Sport размерностью 245/40. Интересно, что на болидах Формулы-Е на передних колесах устанавливаются аналогичные шины.

Mini Electric Pacesetter inspired by JCW дебютирует на третьем этапе чемпионата FIA Formula E 10 апреля.

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