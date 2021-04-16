Mercedes-Benz готується до прем'єри електричного кросовера EQB

Не встигли вщухнути оплески з нагоди презентації флагманського електромобіля Mercedes-Benz EQS, як компанія анонсувала дату дебюту компактного кросовера EQB.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка буде офіційно представлена 18 квітня на виставці Auto Shanghai у Китаї, у рамках спеціального заходу EQ Night. На презентації також буде показаний флагманський EQS.

Анонс заходу EQ Night media.daimler.com

Електрична альтернатива кросоверу GLB отримає аналогічний дизайн. EQB буде відрізнятися декоративною панеллю замість звичного облицювання радіатора для підвищення аеродинамічної ефективності, ексклюзивним світлодіодним підсвічуванням, іншими бамперами, ексклюзивними дисками та забарвленням. У список опцій увійдуть новітні системи допомоги водієві, а також система автопілота другого рівня.

2021 Mercedes-Benz GLB media.daimler.com

Побудований на платформі EVA II з модульної електричної архітектурою MEA, EQB отримає 7-місний салон. При необхідності багажне відділення можна буде збільшити до 1700 л за рахунок складених другого та третього ряду сидінь. Покупцям запропонують батареї ємністю від 60 до 110 кВтг, які дозволять долати без зупинки до 400 км, та з трьома варіантами силових агрегатів потужністю 201, 268 та 335 к.с.

У компанії підтвердили, що EQB з'явиться продажу у КНР незабаром після офіційного дебюту. У нинішньому році новинка очікується і на європейському ринку.

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