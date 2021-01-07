Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Прихильники президента Дональд Трамп після багатотисячного мітингу в Вашингтоні увірвалися до будівлі Конгресу США, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів – перемоги демократа Джо Байден.
У підсумку в будівлі Капітолія і біля нього розгорілися сутички з правоохоронцями: загинули четверо людей, ще близько півсотні були затримані.
Незабаром поліцейським все ж вдалося прогнати протестуючих іКонгрес відновив свою роботу, а згодом визнав перемогу Байдена.
Сам Трамп напередодні заявив, що "ми ніколи не визнаємо поразку", а Байден звернувся до нації: "Наша демократія піддається безпрецедентному нападу".
У попередній раз Капітолій піддавався масштабного нападу ще два століття тому, в 1814 році під час англо-американської війни.
Тому дані кадри вже увійшли в історію США. Пропонуємо подивитися, як це було: