Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Світ
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Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото

Прихильники президента Дональд Трамп після багатотисячного мітингу в Вашингтоні увірвалися до будівлі Конгресу США, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів – перемоги демократа Джо Байден.

У підсумку в будівлі Капітолія і біля нього розгорілися сутички з правоохоронцями: загинули четверо людей, ще близько півсотні були затримані.

Незабаром поліцейським все ж вдалося прогнати протестуючих іКонгрес відновив свою роботу, а згодом визнав перемогу Байдена.

Сам Трамп напередодні заявив, що "ми ніколи не визнаємо поразку", а Байден звернувся до нації: "Наша демократія піддається безпрецедентному нападу".

У попередній раз Капітолій піддавався масштабного нападу ще два століття тому, в 1814 році під час англо-американської війни.

Тому дані кадри вже увійшли в історію США. Пропонуємо подивитися, як це було:

Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
Як прихильники Трампа штурмували Капітолій. Історичні фото
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