Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото

Сторонники президента Дональд Трамп после многотысячного митинга в Вашингтоне ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов – победы демократа Джо Байден.

В итоге в здании Капитолия и возле него разгорелись стычки с правоохранителями: погибли четверо человек, еще около полсотни были задержаны.

Затем полицейским все же удалось прогнать протестующих иКонгресс возобновил свою работу, а вскоре признал победу Байдена.

Сам Трамп накануне заявил, что "мы никогда не признаем поражение", а Байден обратился к нации: "Наша демократия подвергается беспрецендентному нападению".

В предыдущий раз Капитолий поддавался масштабному нападению еще два века назад, в 1814 году во время англо-американской войны.

Поэтому данные кадры уже вошли в историю США. Предлагаем посмотреть, как это было: