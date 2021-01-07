Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
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Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото

Сторонники президента Дональд Трамп после многотысячного митинга в Вашингтоне ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов – победы демократа Джо Байден.

В итоге в здании Капитолия и возле него разгорелись стычки с правоохранителями: погибли четверо человек, еще около полсотни были задержаны.

Затем полицейским все же удалось прогнать протестующих иКонгресс возобновил свою работу, а вскоре признал победу Байдена.

Сам Трамп накануне заявил, что "мы никогда не признаем поражение", а Байден обратился к нации: "Наша демократия подвергается беспрецендентному нападению".

В предыдущий раз Капитолий поддавался масштабному нападению еще два века назад, в 1814 году во время англо-американской войны.

Поэтому данные кадры уже вошли в историю США. Предлагаем посмотреть, как это было:

Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото
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