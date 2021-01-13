В охопленій коронавірусом-мутантом Британії вперше кількість смертей за добу перевищила 1,5 тисячі

У Великобританії, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу, від COVID-19 померло 1564 особи, що стало максимальним показником від початку пандемії.

Про це повідомило BBC. Загальна кількість померлих у країні становила 84 767 осіб.

За словами медичного директора департаменту громадської охорони здоров'я Англії Івонни Дойл, у другій хвилі пандемії смертність виявилася вищою, ніж у першій.

Люди, які вмирають зараз, ймовірно, були інфіковані приблизно три тижні тому, в переддень Різдва. Це було в той момент, коли рівень зараження ріс досить різко.

На думку експертів, на сьогоднішні показники вплинули вихідні, коли повідомлення про випадки смерті приходять із затримкою. Це зазвичай призводить до більш високих цифр.

Якщо взяти це до уваги, зараз у середньому помирає від 800 до 900 осіб на день.

Водночас є і позитивна тенденція. Третій день поспіль кількість наново діагностованих інфекцій значно нижча за 50 тисяч. Хоча всього кілька днів їхня кількість перевищувала 60 тисяч.

Якщо ця тенденція збережеться і кількість нових випадків продовжить знижуватися, це призведе до зменшення смертності. Але для цього буде потрібно кілька тижнів.

Нагадаємо, 4 січня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення в країні третього національного локдауну через пандемію COVID-19. Він закликав громадян готуватися до "важких часів", зазначивши, що новий штам вірусу поширюється з "лякливою швидкістю".

У вівторок, 8 грудня, у Великій Британії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19). Першими вакцину від компаній Pfizer і BioNTech у країні отримали медичні працівники і люди старші за 80 років.

На 13 січня першу дозу вакцини отримало вже 2 639 309 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії заявили про те, що тіла померлих від коронавірусу змушені зберігати в тимчасовому морзі в Сурреї, оскільки місць в окружній лікарні вже немає. Така ситуація склалася на тлі зростання захворюваності на COVID-19 у країні.