У ЄС заявили, що не бачать причин відмовлятися від вакцини AstraZeneca
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про відсутність підстав для відмови від застосування вакцини від COVID-19, розробленої компанією AstraZeneca.
Як зазначила виконавчий директор агентства Емер Кук, експертам не вдалося визначити конкретні чинники ризику від препарату, зокрема виникнення тромбозу, в залежності від віку, статі або історії хвороби тих, хто вакцинується, передає пресслужба ЕМА.
За її словами, спостереження за "дуже рідкісними випадками незвичайних тромбів", пов'язаних з низькою кількістю тромбоцитів, у людей, вакцинованих AstraZeneca, триває і напередодні спеціально скликані експерти ще раз обговорили можливі фактори ризику.
"В даний час не виявлено будь-яких конкретних факторів ризику, таких як вік, стать або попередній анамнез порушень згортання крові, для цих дуже рідкісних випадків. Причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не доведений, але можливий", – йдеться в заяві
Кук також зазначила, що подальші висновки будуть зроблені після засідання комітету з безпеки EMA 6-9 квітня.
Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу, які раніше призупинили вакцинацію AstraZeneca через можливе виникнення тромбозу, оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, як піднялася паніка навколо вакцини AstraZeneca і чому українцям не потрібно боятися CoviShield. Випадків тромбозів в Україні не було зафіксовано.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Австрія призупинила вакцинацію однією партією препарату AstraZeneca в зв'язку з розслідуванням смерті людини і захворювання іншої після щеплення.
Прикладу Австрії послідували Естонія, Литва, Люксембург і Латвія. Стало відомо, що використання вакцини від коронавірусу виробництва корпорації AstraZeneca призупинено в Ірландії і Нідерландах.
У ВООЗ заявили, що немає доказів, що ускладнення викликані вакциною. В організації вивчають звіти щодо щеплень, але вважають, що важливо продовжувати вакцинацію.
У Південній Кореї не встановили зв'язок між вакцинацією препаратом AstraZeneca і смертю щеплених людей.
У ВООЗ дали рекомендації щодо застосування препарату AstraZeneca. Зокрема, її слід приймати двома дозами (інтервал 8-12 тижнів) всім дорослим від 18 років.
Представники Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) заявили, що одне щеплення від коронавірусу вакциною виробництва Oxford / AstraZeneca знижує ризик госпіталізації через хворобу більш ніж на 90%.