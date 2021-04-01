У ЄС заявили, що не бачать причин відмовлятися від вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про відсутність підстав для відмови від застосування вакцини від COVID-19, розробленої компанією AstraZeneca.

Як зазначила виконавчий директор агентства Емер Кук, експертам не вдалося визначити конкретні чинники ризику від препарату, зокрема виникнення тромбозу, в залежності від віку, статі або історії хвороби тих, хто вакцинується, передає пресслужба ЕМА.

За її словами, спостереження за "дуже рідкісними випадками незвичайних тромбів", пов'язаних з низькою кількістю тромбоцитів, у людей, вакцинованих AstraZeneca, триває і напередодні спеціально скликані експерти ще раз обговорили можливі фактори ризику.

"В даний час не виявлено будь-яких конкретних факторів ризику, таких як вік, стать або попередній анамнез порушень згортання крові, для цих дуже рідкісних випадків. Причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не доведений, але можливий", – йдеться в заяві

Кук також зазначила, що подальші висновки будуть зроблені після засідання комітету з безпеки EMA 6-9 квітня.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу, які раніше призупинили вакцинацію AstraZeneca через можливе виникнення тромбозу, оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як піднялася паніка навколо вакцини AstraZeneca і чому українцям не потрібно боятися CoviShield. Випадків тромбозів в Україні не було зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL: