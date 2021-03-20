В ЄС поставили ультиматум щодо постачання вакцини AstraZeneca: що вимагають

В Європейському Союзі пригрозили заборонити експорт вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, якщо вона порушить свої зобов'язання з постачання препарату.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Funkle Mediengruppe заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що поставки вакцини до інших країн до виконання контракту з ЄС є неприпустимими.

За словами Ляєн, від AstraZeneca вони отримали тільки 30% від узгодженої кількості препаратів.

"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти до інших країн", – сказала очільниця ЄК.

Зі свого боку в компанії пояснили, що затримки з поставками викликані проблемою виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низка європейських країн призупинила використання вакцини AstraZeneca після рідкісних випадків виникнення тромбів у деяких вакцинованих людей.

Пізніше Європейське агентство з лікарських засобів опублікувало звіт, в якому препарат назвали безпечним і ефективним.