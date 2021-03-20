В ЕС поставили ультиматум по поставкам вакцины AstraZeneca: что требуют

В Европейском Союзе пригрозили запретить экспорт вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, если она нарушит свои обязательства по поставкам препарата.

Об этом в интервью немецкому изданию Funkle Mediengruppe заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что поставки вакцины в другие страны до выполнения контракта с ЕС являются недопустимыми.

По словам Ляйен, от AstraZeneca они получили только 30% от согласованного количества препаратов.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны", - сказала глава ЕК.

В свою очередь в компании пояснили, что задержки с поставками вызваны проблемой производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд европейских стран приостановил использование вакцины AstraZeneca после редких случаев возникновения тромбов у некоторых вакцинированных людей.

Позднее Европейское агентство по лекарственным средствам опубликовало отчет, в котором препарат назвали безопасным и эффективным.