В ЕС поставили ультиматум по поставкам вакцины AstraZeneca: что требуют

Юрий Сергиенко Мир 00:14, 21.03.2021 Обновлено: 01:01, 21.03.2021

В Европейском Союзе пригрозили запретить экспорт вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, если она нарушит свои обязательства по поставкам препарата.

Об этом в интервью немецкому изданию Funkle Mediengruppe заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что поставки вакцины в другие страны до выполнения контракта с ЕС являются недопустимыми.

По словам Ляйен, от AstraZeneca они получили только 30% от согласованного количества препаратов.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны", - сказала глава ЕК.

В свою очередь в компании пояснили, что задержки с поставками вызваны проблемой производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд европейских стран приостановил использование вакцины AstraZeneca после редких случаев возникновения тромбов у некоторых вакцинированных людей.

Позднее Европейское агентство по лекарственным средствам опубликовало отчет, в котором препарат назвали безопасным и эффективным.

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Мир

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