В Англії влаштували багатотисячний протест і напали на поліцію. Фото

Карина Бондаренко Світ 11:40, 22.03.2021 Оновлено: 11:48, 22.03.2021

У Великобританії в Брістолі 21 березня пройшов багатотисячний протест проти закону про поліцію і злочинність, який переріс у бійки з поліцією.

Протестувальники, які проти розширення повноважень правоохоронців, підпалили дві поліцейські машини, розбили вікна у відділі, намалювали графіті та напали на силовиків, повідомляє ВВС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Унаслідок бійок в одного поліцейського була зламана рука, а в іншого зламані ребра. Уточнюється, що поліція, щоб навести лад на вулицях міста, вивела собак.

Поліція вивела собак.
Протестувальники підпалили авто.
Багатотисячний мітинг у Британії.
Люди розбили вікна.
Бійки в Брістолі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 20 березня біля Офісу президента України в Києві відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, але потім там сталися погроми.

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