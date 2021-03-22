В Англии устроили многотысячный протест и напали на полицию. Фото

Карина Бондаренко Мир 11:40, 22.03.2021 Обновлено: 11:48, 22.03.2021

В Великобритании в Бристоле 21 марта прошел многотысячный протест против закона о полиции и преступности, который перерос в потасовки с полицией.

Протестующие против расширения полномочий правоохранителей подожгли две полицейские машины, разбили окна в участке, нарисовали граффити и напали на силовиков, сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате потасовок у одного полицейского была сломана рука, а у другого сломаны ребра. Отмечается, что полиция, чтобы навести порядок на улицах города, вывела собак.

Полиция вывела собак.
Протестующие подожгли авто.
Многотысячный митинг в Британии.
Люди разбили окна.
Потасовки в Бристоле.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 20 марта у Офиса президента Украины в Киеве состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко, которая изначально проходила спокойно, но затем там произошли погромы.

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Мир

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