В Африці американець захопив літак і погрожував його підірвати – ЗМІ

У четвер, 25 березня, невідомий чоловік захопив літак у міжнародному аеропорту Нуакшота – столиці Ісламської Республіки Мавританія (Африка) і погрожував підірвати повітряне судно.

Як повідомляє Аlarabiya, загарбник розмовляв англійською мовою і називав себе американцем. До того ж він погрожував підірвати або спалити літак, якщо вони спробують його штурмувати.

Захоплений літак належав мавританській авіаційній компанії "Амбріар" і стояв на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту Нуакшота, в ньому не було пасажирів.

Як пише "Сахара Медіа", влада почала евакуацію з аеропорту всіх співробітників і встановила кордони безпеки навколо літака діаметром 400 метрів, як це передбачено процедурами безпеки в цьому випадку.

Також під час захоплення літака людина стверджувала, що в неї "проблема з урядом Мавританії", не розкриваючи ніяких подробиць про цю ситуацію.

Пізніше було повідомлено, що загарбника затримали. Попередньо встановлено, що чоловік працював в місцевій авіакомпанії, а в літаку перебував з учорашнього дня. Він прилетів на ньому вчора 24 березня з Парижа і не вийшов з лайнера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Схіпхол" в Амстердамі (Нідерланди) була оголошена надзвичайна ситуація нібито через захоплення літака авіакомпанії AirEuropa рейсом у Мадрид.