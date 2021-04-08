У Великобританії зарізали 83-річного мільйонера

У Великобританії в графстві Дорсет у середу, 7 квітня, убили 83-річного сера Річарда Саттона, мільйонера, який був одним із найбагатших людей країни. Нападник також поранив 60-річну дружину Саттона.

Невідомий напав на мільйонера з ножем у його власному будинку. Дружина загиблого отримала серйозне поранення, її в критичному стані госпіталізували до лікарні Брістоля, пише Sky News.

За підозрою у вбивстві Саттона в Лондоні в районі Хаммерсміт було затримано 34-річного чоловіка. Правоохоронці повідомили, що жертва і нападник були знайомі один з одним.

За даними рейтингу The Sunday Times, Саттон посідав 435-ту сходинку серед найбагатших людей Великобританії, його статок оцінюють у 301 млн фунтів стерлінгів. У власності мільйонера були, зокрема, 5-зіркові лондонські готелі Sheraton Grand і Athenaeum hotels.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік через ревнощі вбив знайомого дружини. Правоохоронці з'ясували, що коли підозрюваний повернувся додому, то застав свою кохану з іншим.