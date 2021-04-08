В Великобритании зарезали 83-летнего миллионера

В Великобритании в графстве Дорсет в среду, 7 апреля, убили 83-летнего сэра Ричарда Саттона, миллионера, который был одним из самых богатых людей страны. Нападавший также ранил 60-летнюю жену Саттона.

Неизвестный напал на миллионера с ножом в его собственном доме. Супруга погибшего получила серьезное ранение, ее в критическом состоянии госпитализировали в больницу Бристоля, пишет Sky News.

По подозрению в убийстве Саттона в Лондоне в районе Хаммерсмит был задержан 34-летний мужчина. Правоохранители сообщили, что жертва и нападавший были знакомы друг с другом.

По данным рейтинга The Sunday Times, Саттон занимал 435-ю строчку среди богатейших людей Великобритании, его состояние оценивают в 301 млн фунтов стерлингов. В собственности миллионера находились, в частности, 5-звездочные лондонские отели Sheraton Grand и Athenaeum hotels.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина из-за ревности убил знакомого жены. Правоохранители выяснили, что когда подозреваемый вернулся домой, то застал свою возлюбленную с другим.