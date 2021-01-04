У Шотландії через коронавірус людям заборонили виходити з дому

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила про введення жорстких обмежувальних карантинних заходів через пандемію COVID-19 із вівторка, 5 січня.

Про це повідомило ITV. Обмеження вводять, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров'я країни.

Громадянам обмежать переміщення, крім випадків крайньої необхідності, пов'язаних із виконанням професійних обов'язків. Також орієнтовно до початку лютого будуть закриті навчальні заклади.

За словами Стерджен, новий карантин буде схожий на березневий. Вона підкреслила, що, якщо не ввести жорстких обмежень, лікарні країни можуть переповнитися через зростання кількості інфікованих COVID-19.

"Дуже важливо обмежити взаємодію між різними домогосподарствами, щоб зупинити поширення вірусу і повернути ситуацію під контроль, одночасно проводячи вакцинацію якомога більшої кількості людей", – зазначила перша міністерка.

Рішення щодо введення локдауну пов'язано з тим, що в неділю, 3 січня, ще 1905 тестів на COVID-19 у Шотландії показали позитивний результат, що становило 15% від загальної кількості проведених тестів.

Статистика COVID-19 у Великобританії Worldmeters

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 4 січня, у Великобританії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19) препаратом AstraZeneca. Перше щеплення оксфордською вакциною дістав 82-річний Браян Пінкер.