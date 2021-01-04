В Шотландии из-за коронавируса людям запретили выходить из дома

Борис Бондарь Мир 17:14, 4.01.2021 Обновлено: 17:50, 4.01.2021

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о введении жестких ограничительных карантинных мер из-за пандемии COVID-19 со вторника, 5 января.

Об этом сообщило ITV. Ограничения вводят, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения страны.

Гражданам ограничат перемещение, кроме случаев крайней необходимости, связанных с выполнением профессиональных обязанностей. Также ориентировочно до начала февраля будут закрыты учебные заведения.

По словам Стерджен, новый карантин будет похож на мартовский. Она подчеркнула, если не ввести жесткие ограничения, больницы страны могут переполниться из-за роста количества инфицированных COVID-19.

"Очень важно ограничить взаимодействие между различными домохозяйствами, чтобы остановить распространение вируса и вернуть ситуацию под контроль, одновременно проводя вакцинацию как можно большего числа людей", – отметила первый министр.

Решение о введении локдауна связано с тем, что в воскресенье, 3 января, еще 1905 тестов на COVID-19 в Шотландии показали положительный результат, что составило 15% от общего количество проведенных тестов.

Статистика COVID-19 в Великобритании
Worldmeters

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 4 января, в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19) препаратом AstraZeneca. Первую прививку оксфордской вакциной получил 82-летний Брайан Пинкер.

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