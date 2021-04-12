В Польше похвастались 99% эффективности вакцинации от COVID-19

В Польше вакцинация населения против коронавируса показала эффективность в 99% случаев.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский. В своем Twitter он также опубликовал соответствующую инфогрфику.

По словам чиновника, в стране прививки против COVID-19 сделали уже более 5,5 миллиона поляков.

"Пока в группе этих вакцинированных только 51 тысяча человек показали положительный тест на COVID-19, то есть 0,9%", – уточнил Недзельский.

Он подчеркнул, что более половины из этих людей заразились коронавирусом в течение 14 дней после получения первой дозы вакцины.

"Проще говоря, это означает, что уровень защиты превышает 99%", – подчеркнул Недзельский.

Известно, что поляков вакцинируют препаратами от Moderna, AstraZeneca и Pfizer&BioNTech.

На сегодня в Польше подтверждено более 2,5 млн заражений COVID-19. Накануне было обнаружено 21 703 новых случая, что поставило страну на 6 место среди государств Европы, а за ней оказалась и Украина с более 12 тыс. больных. Кроме этого, в Польше вирус унес 58,4 тыс. жизней, при этом 2,1 млн человек его побороли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Израиля установили, что южноафриканский штамм коронавируса может быть заметно устойчивее к вакцине Pfizer&BioNTech, чем другие его варианты.