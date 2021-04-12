У Парижі відкрили стрілянину біля лікарні: є жертва і поранений

У Парижі (Франція) вдень 12 квітня трапилася стрілянина біля однієї з лікарень, внаслідок якої поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомило агентство AFP у Twitter із посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням. За деякими даними, один із поранених загинув (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що на місці події перебували поліція, пожежники і швидка допомога. Правоохоронці перекрили туди вхід з обох боків вулиці Мішель Анже.

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