У Німеччині усунули мера через вакцинацію без черги

У Німеччині 12 квітня 64-річного бургомістра міста Галле Бернда Віганда відсторонили від посади через те, що він вакцинувався від коронавірусу без черги.

Це "зруйнувало довірчі відносини з міською радою", йдеться в рішенні. Розпорядження про усунення особисто вручили бургомістру, повідомляє DW.

Документ набув чинності негайно. У міській раді припустили, що Віганд оскаржить розпорядження в суді, оскільки він заперечує всі звинувачення і вимогу відставки.

Крім того, міська прокуратура почала розслідування з приводу можливого неправомірного приховування Вігандом доз вакцини. Дисциплінарне провадження щодо бургомістра знаходиться на розгляді в земельному адміністративному відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в кінці 2020 року в декількох країнах "прогриміли" скандали з вакцинацією зірок і політиків від коронавірусу позачергово.