У МЗС відповіли президенту Чехії, який побачив "Майдан" у США

У Міністерстві закордонних справ України відповіли президенту Чехії Мілошу Земану, який порівняв заворушення в США з Майданом.

Свою відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, порівнявши двох лідерів Чехії.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але насправді нічого спільного", – зазначив український дипломат.

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Нагадаємо, що глава Чехії Мілош Земан порівняв заворушення, які пройшли на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні (США), з українським Майданом.

Додамо, що чинний глава Чехії Мілош Земан є прихильником Росії та підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

Вацлав Гавел (1936 – 2011) – чеський політик і громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург і есеїст. Був дев'ятим і останнім президентом Чехословаччини (1989-1992), а також першим президентом Чехії (1993-2003).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Чехії Мілош Земан відомий і іншими скандальними заявами в бік України. Так, політик висловив стурбованість тим, як в Україні "прославляють бандерівців".

Він також закликав Україну і світове співтовариство змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

Також Земан зустрічався з членами "Всесвітньої Ради підкарпатських русинів" і обговорив з ними питання "великої автономії Закарпатської області в Україні".