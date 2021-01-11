В МИД ответили президенту Чехии, который увидел "Майдан" в США

В Министерстве иностранных дел Украины ответили президенту Чехии Милошу Земану, который сравнил беспорядки в США с Майданом.

Свой ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, сравнив двух лидеров Чехии.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", – отметил украинский дипломат.

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Напомним, что глава Чехии Милош Земан сравнил беспорядки, которые прошли на Капитолийском холме в Вашингтоне (США), с украинским Майданом.

Добавим, что действующий глава Чехии Милош Земан является сторонником России и приверженцем политики президента РФ Владимира Путина.

Вацлав Гавел (1936 – 2011) – чешский политик и общественный деятель, диссидент, критик коммунистического режима, драматург и эссеист. Был девятым и последним президентом Чехословакии (1989-1992), а также первым президентом Чехии (1993-2003).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии Милош Земан известен и другими скандальными заявлениями в сторону Украины. Так, политик выразил обеспокоенность тем, как в Украине "прославляют бандеровцев".

Он также призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

Также Земан встречался с членами "Всемирного Совета подкарпатских русинов" и обсудил с ними вопрос "большой автономии Закарпатской области в Украине".