У Молдові депутатка назвала викрадення судді Чауса актом тероризму
Депутатка парламенту Республіки Молдова з фракції партії Шор Марина Таубер засудила викрадення українського судді Миколи Чауса.
У ефірі програми Dreptul la Replica, вона назвала цю подію актом терроризму, повідомляє молдовський ресурс Point.
"Це акт тероризму серед білого дня, коли ніхто нічого не знає, всі мовчать, пані Майя Санду мовчить, ніби нічого не було. Ми повинні визнати, що в Молдові жити небезпечно. Прокуратура вам загрожує, викрадають людей. Ким би він не був, ми не знаємо, винна людина чи ні, це не в нашій компетенції, тим більше що він іноземний громадянин", – зазначила депутатка.
За її словами, цей скандал може привести до погіршення відносин з Україною.
"Те, що компетентні органи, особливо Служба інформації і безпеки, у цій ситуації нічого не знають, викликає багато питань. Сподіваюся, що на цей випадок проллють світло і ми дізнаємося, хто до нього причетний", – сказала Марина Таубер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 квітня стало відомо про викрадення Чауса в Молдові. Це сталося в центрі Кишинева.
У мережі з'явилося фото з нібито Чаусом, якого вивезли на територію Румунії.
Дружина судді заявила, що її чоловіка нібито викрали через те, що він збирався повернутися в Україну і дати важливі свідчення.
Жінка висловила впевненість у тому, що справу про хабар було сфабриковано, а хабар – це провокація НАБУ. Крім того, вона засумнівалася, що суддю дійсно вивезли до Румунії.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не причетна до викрадення Чауса. У той же час у мережі повідомили, що Чауса викрали "буданівці" за фінансової допомоги Корбана.
У серпні 2016 року Чауса затримали на гарячому під час отримання хабаря в розмірі $150 тисяч за нібито винесення рішення на користь торговця наркотиками.
Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт квартири й автомобіля Чауса. Однак він утік до окупованого Крим, а звідти – в Молдову.