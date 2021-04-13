В Молдове депутат назвала похищение судьи Чауса актом терроризма
Депутат парламента Республики Молдова из фракции партии Шор Марина Таубер осудила похищение украинского судьи Николая Чауса.
В эфире программы Dreptul la Replica, она назвала это событие актом терроризма, сообщает молдавский ресурс Point.
"Это акт терроризма среди бела дня, когда никто ничего не знает, все молчат, госпожа Майя Санду молчит, будто ничего не было. Мы должны признать, что в Молдове жить опасно. Прокуратура вам угрожает, похищают людей. Кем бы он ни был, мы не знаем, виновен человек или нет, это не в нашей компетенции, тем более что он иностранный гражданин", – отметила депутат.
По ее словам, этот скандал может привести к ухудшению отношений с Украиной.
"То, что компетентные органы, особенно Служба информации и безопасности, в этой ситуации ничего не знают, вызывает много вопросов. Надеюсь, что на этот случай прольют свет и мы узнаем, кто к нему причастен", – сказала Марина Таубер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева.
В сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.
Жена судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания.
Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке было сфабриковано, а взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась, что судью действительно вывезли в Румынию.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не причастна к похищению Чауса. В то же время в сети сообщили, что Чауса похитили "будановцы" при финансовой помощи Корбана.
В августе 2016 года Чауса задержали с поличным при получении взятки в размере $150 000 за якобы вынесения решения в пользу торговца наркотиками.
Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он сбежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.