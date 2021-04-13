В Молдове депутат назвала похищение судьи Чауса актом терроризма

Депутат парламента Республики Молдова из фракции партии Шор Марина Таубер осудила похищение украинского судьи Николая Чауса.

В эфире программы Dreptul la Replica, она назвала это событие актом терроризма, сообщает молдавский ресурс Point.

"Это акт терроризма среди бела дня, когда никто ничего не знает, все молчат, госпожа Майя Санду молчит, будто ничего не было. Мы должны признать, что в Молдове жить опасно. Прокуратура вам угрожает, похищают людей. Кем бы он ни был, мы не знаем, виновен человек или нет, это не в нашей компетенции, тем более что он иностранный гражданин", – отметила депутат.

По ее словам, этот скандал может привести к ухудшению отношений с Украиной.

"То, что компетентные органы, особенно Служба информации и безопасности, в этой ситуации ничего не знают, вызывает много вопросов. Надеюсь, что на этот случай прольют свет и мы узнаем, кто к нему причастен", – сказала Марина Таубер.

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