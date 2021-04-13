У Литві закликали Захід забезпечити збройну підтримку України

Марина Ліснічук Світ 10:37, 13.04.2021 Оновлено: 11:51, 13.04.2021

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Україні неодмінно потрібна збройна підтримка, щоб протистояти агресії Росії.

З таким закликом він звернувся до західних держав. Його литовський урядовець опублікував у Twitter.

Насамперед він наголосив, що вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприятиме деескалації на Донбасі.

"Україна потребує збройної підтримки (що робить Туреччина) й видимих проявів солідарності (що роблять США, направляючи військові кораблі у Чорне море)", – написав він.

Зауважимо, що Лінас Лінкявічус є одним із провідних лобістів України в Європейському Союзі. Він відвідував Київ під час Революції Гідності.

Нагадаємо: президент Володимир Зеленський заявив, що Росія залякує Україну і Захід перекиданням своїх військ до кордону нашої країни. За його словами, Москва навмисне "підвищує градус". Тоді як голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні ЗРК Patriot Сполучених Штатів Америки.

Скриншот
Twitter Linas Linkevicius

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • міністри країн G7 закликали Росію припинити провокації і дестабілізуючі дії біля кордонів з Україною, а держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив цю ситуацію з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що для забезпечення захисту держави від російської загрози потрібно виконати три завдання. Найголовніше з них – дати зрозуміти Росії, що будь-яка збройна ескалація призведе до "важких наслідків".

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