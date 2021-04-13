В Литве призвали Запад обеспечить вооруженную поддержку Украины

Марина Лисничук Мир 10:37, 13.04.2021 Обновлено: 10:38, 13.04.2021

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Украине непременно нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять агрессии России.

С таким призывом он обратился к западным государствам. Его литовский чиновник опубликовал в Twitter.

Прежде всего он отметил, что весомые аргументы на земле и в море – единственный понятный для Кремля язык, который будет способствовать деэскалации на Донбассе.

"Украина нуждается в вооруженной поддержке (что делает Турция) и видимых проявлениях солидарности (что делают США, направляя военные корабли в Черное море)", – написал он.

Отметим, что Линас Линкявичус является одним из ведущих лоббистов Украины в Европейском Союзе. Он посещал Киев во время Революции Достоинства.

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что Россия запугивает Украину и Запад переброской своих войск к границе нашей страны. По его словам, Москва умышленно "повышает градус". Тогда как глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине ЗРК Patriot Соединенных Штатов Америки.

Скриншот
Twitter Linas Linkevicius

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • министры стран G7 призвали Россию прекратить провокации и дестабилизирующие действия у границ с Украиной, а госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил эту ситуацию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что для обеспечения защиты государства от российской угрозы нужно выполнить три задачи. Самая главная из них – дать понять России, что любая вооруженная эскалация приведет к "тяжелым последствиям".

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