В Литве призвали Запад обеспечить вооруженную поддержку Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Украине непременно нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять агрессии России.

С таким призывом он обратился к западным государствам. Его литовский чиновник опубликовал в Twitter.

Прежде всего он отметил, что весомые аргументы на земле и в море – единственный понятный для Кремля язык, который будет способствовать деэскалации на Донбассе.

"Украина нуждается в вооруженной поддержке (что делает Турция) и видимых проявлениях солидарности (что делают США, направляя военные корабли в Черное море)", – написал он.

Отметим, что Линас Линкявичус является одним из ведущих лоббистов Украины в Европейском Союзе. Он посещал Киев во время Революции Достоинства.

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что Россия запугивает Украину и Запад переброской своих войск к границе нашей страны. По его словам, Москва умышленно "повышает градус". Тогда как глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине ЗРК Patriot Соединенных Штатов Америки.

Скриншот Twitter Linas Linkevicius

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