У Конгресі США побоюються, що Трамп накаже нанести ядерний удар

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі побоюється, що в свої останні дні перебування на посаді президента Дональд Трамп може віддати наказ про початок військових дій або нанесення ядерного удару.

У зв'язку з цим вона провела переговори з главою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марком Міллі, передає CNN.

Розмова стосувалася запобіжних заходів, щоб не дати "нестабільному" президенту ініціювати військові дії або наказати завдати ядерного удару, отримавши коди запуску.

Пелосі додала, що вживе заходів для усунення Трампа від влади, якщо він негайно не залишить свою посаду.

Раніше Трампа захотіли достроково відправити у відставку за допомогою 25-й поправки до Конституції, яка дозволяє передавати повноваження від президента до віцепрезидента тимчасово або навіть назавжди.

До цього в Конгресі обговорювався питання імпічменту 45-му президенту після того, як його прихильники влаштували масові заворушення в Капітолії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на мітингу Трамп закликав людей йти до будівлі Конгресу. Після того, як там почалися погроми і сутички, в яких загинуло п'ятеро людей, він виступив з іншим зверненням, закликавши своїх прихильників розійтися.