У Казахстані проходять вибори до парламенту: всі подробиці

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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На вибори допущено п'ять політичних партій

У Казахстані 10 січня відбуваються вибори депутатів Мажилісу (нижня палата парламенту) і масліхатів (місцевих органів влади).

Як повідомляє Tengrinews.kz, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за часом Нур-Султана (03:00 за Києвом) і працюватимуть до 20:00.

На вибори в Мажиліс допущено п'ять політичних партій, від них балотуються 312 кандидатів:

  • Народна партія Казахстану;

  • Партія Nur Otan;

  • Народно-демократична патріотична партія "Ауил";

  • Демократична партія Казахстану "Ак жол";

  • Політична партія Adal.

Станом на 14:00 явка становила 43,9% виборців. Найвища явка в Північно-Казахстанській області – 58,2%, найнижча в Алмати – 21,9%.

Усього в списки виборців внесено 11 915 903 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вибори в Казахстані в 2012 році стали об'єктом критики з боку спостерігачів ОБСЄ.

  • Вони заявили, що вибори не відповідали демократичним стандартам.

  • Невдоволення у спостерігачів, зокрема, викликало те, що до виборів не була допущена частина опозиції.

Казахстан