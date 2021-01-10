У Казахстані проходять вибори до парламенту: всі подробиці

У Казахстані 10 січня відбуваються вибори депутатів Мажилісу (нижня палата парламенту) і масліхатів (місцевих органів влади).

Як повідомляє Tengrinews.kz, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за часом Нур-Султана (03:00 за Києвом) і працюватимуть до 20:00.

На вибори в Мажиліс допущено п'ять політичних партій, від них балотуються 312 кандидатів:

Народна партія Казахстану;

Партія Nur Otan;

Народно-демократична патріотична партія "Ауил";

Демократична партія Казахстану "Ак жол";

Політична партія Adal.

Станом на 14:00 явка становила 43,9% виборців. Найвища явка в Північно-Казахстанській області – 58,2%, найнижча в Алмати – 21,9%.

Усього в списки виборців внесено 11 915 903 осіб.

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