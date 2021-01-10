В Казахстане проходят выборы в парламент: все подробности

В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные органы власти).

Как сообщает Tengrinews.kz, избирательные участки открылись в 07:00 по времени Нур-Султана (03:00 по Киеву) и будут работать до 20:00.

На выборы в Мажилис допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов:

Народная партия Казахстана;

Партия Nur Otan;

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Политическая партия Adal.

По состоянию на 14:00 явка составила 43,9% избирателей. Самая высокая явка в Северо-Казахстанской области – 58,2%, самая низкая в Алматы – 21,9%.

Всего в списки избирателей включено 11 915 903 человека.

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